هيئة الاستعلامات عن تناول الإعلام الدولي أزمة فستان رانيا يوسف: "اتسم بالتضخيم والمبالغة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بيانًا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام كافة حول فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا.

وقال البيان: "إن تناول بعض وسائل الإعلام الدولي لواقعة فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اتسم بالتضخم والمبالغة لبعض من الممارسات السلبية التي تتعلق بالحريات الشخصية في مصر، عرض الحقيقة كاملة يعد من أسس المعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا".

وأفاد بيان الهيئة اليوم بأن "بعض هذه الوسائل تسارعت في التوصل إلى استنتاجات وسمت المجتمع بخصائص عامة ذات طابع سلبي في مجال الحقوق والحريات، اعتمادًا على البوادر الأولى للأزمة دون انتظار لمساراتها المختلفة ونهايتها، إلا أن هذه المسارات أبرزت تعامل المجتمع المصري مع الأزمة من منطلق إعلاء المسؤولية الاجتماعية والإطار التكاملي للأدوار، كما تحركت فئات أخرى في المجتمع من رموز إعلامية وشخصيات عامة وصفحات التواصل الاجتماعي لتُظهر التفهم الشعبي للتعددية المجتمعية وقيم التسامح؛ ما يؤكد حرص الدولة والمجتمع على تعزيز الحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وترتب على ذلك سحب البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين ضد الفنانة صاحبة الواقعة، وعدم اتخاذ الجهات القضائية أية إجراءات في هذا الشأن ضدها".

وأضافت الهيئة: "لكن المُلفت تصاعد التغطية الإعلامية الدولية بصورة سلبية في أعقاب الواقعة، بينما غابت هذه الضجة الإعلامية بعد الخطوات المتعددة لمختلف الجهات للتعاطي مع الموقف بشكل بناء، وهذا يدفع إلى طرح تساؤلات واسعة حول مدى موضوعية ودقة التغطية الإعلامية خلال المراحل المختلفة للواقعة من البداية للنهاية".

يذكر أن إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان كانت عبارة عن فستان أشبه بـ”المايوه”، تسبب في إثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت الأمور إلى حد تقديم بلاغات ضدَّها وتحديد يوم الـ 12 من يناير موعدًا لجلستها الأولى في القضية، وبدأت النيابة العامة في مصر التحقيق معها اليوم.