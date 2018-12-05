هذه الأبراج لن تتمهل عند اتخاذ قرار الانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يستطيع كل الأشخاص المسامحة والنسيان بسهولة، فلكل منا شخصية تختلف عن غيره، وقد يرجع ذلك إلى الأبراج، وفي حين أنه هناك بعض الأبراج يمكنها الغفران بسهولة، وهناك أخرى لا تتردد عند الانفصال.

وفيما يلي، نقدم لكِ بحسب خبراء الفلك الأبراج الـ 5 التي لا تتمهل عند اتخاذ قرار الانفصال:

الحمل

لن يستثمر برج الحمل وقته في علاقة قد لا تدوم طويلًا، كما يكون قرار الانفصال هو أول ما يلجأ إليه إذا جرحه الطرف الآخر، ولا مجال للغفران.

الميزان

يتميز هذا البرج برومانسيته، ولكن على الرغم من ذلك قد يتخذ قرار الانفصال دون تردد بسبب تخوفه من التعرض للجرح.

العقرب

يبذل العقرب قصارى جهده للحفاظ على العلاقة وتعزيزها، وذلك فقط في حالة كان يرى مستقبلًا للعلاقة وبمجرد اختفاء ذلك، سيكون الانفصال هو القرار الأسهل.

الدلو

يعد الاختفاء هو سياسة الدلو عند الانفصال، إذ كثيرًا ما يلجأ أصحاب هذا البرج إلى الاختفاء دون سابق إنذار، اعتقادًا منهم أن ذلك يحميهم من جرح مشاعرهم.

الحوت

لا ينتظر الحوت حتى تسوء الأمور في العلاقة، حيث يلاحظ ذلك مبكرًا بفضل حدسه، فلا يتردد في الانفصال قبل تفاقم الأمور.