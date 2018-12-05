نضال الأحمدية: أحلام بحاجة لطبيب نفسي.. ونهاية هيفاء وهبي سيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تترك الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية نجمة إلا وذكرتها خلال حلولها ضيفة على برنامج "تحت السيطرة".

وبداية عاتبت الأحمدية مايا دياب، بعد عرض فيديو لها يظهر فيه جزء من جسدها، إذ أبدت أسفها على تصرف مايا، مشيرة إلى أنها ليست بحاجة لهذا الأسلوب "طريقة هيفاء وهبي" كما وصفتها لتصبح مشهورة، مؤكدة أن دياب تمتلك ذكاء وجاذبية وأنها لا بد أن تبتعد عن تلك الطرق.

وأكملت الأحمدية حديثها عن هيفاء وهبي قائلة إنها تُصر على استعراض جسدها وتُنكر سنها، ووجهت لها رسالة بأن عليها الاقتناع بأنها ستكبر يومًا ما، وأضافت بأن نهايتها ستكون سيئة.

وعن زينب ابنة وهبي والفيدوهات التي انتشرت لها مؤخرًا، أوضحت الأحمدية أنها تملك صوتا أفضل من والدتها، لكن هدفها من هذه الفيديوهات هو الانتقام من والدتها ليس أكثر.

وفيما يخص حادثة القبض على أصالة نصري في مطار بيروت بتُهمة تعاطي الكوكايين، أكدت الأحمدية تعاطي نصري للكوكايين وأضافت أن أحد السياسيين هو من توسط لعدم سجنها وساعدهها على السفر إلى تركيا، مؤكدة أنه على نصري الاعتذار عن تلك الحادثة.

وابدت الإعلامية اللبنانية ندمها على الخبر الذي نشرته عن الراحلة أمل حمادة حول تعاطيها الحشيش، خصوصًا ان الأمر ليس بخطير وأضافت: "أنا أتناول الحشيش"، وتوجهت بسؤال للفنانة أروى "إذا معك حشيشة باخد أنا".

أما عن أحلام، فقالت الأحمدية إن الحرب بينهما قد هدأت مؤخرا، لأن شقيقتها طلبت منها التوقف عن انتقاد أحلام علنا؛ لأن لديها أصدقاء مشتركين معها، ومنذ تلك اللحظة تعهدت الأحمدية بأنها لن تتكلم عن أحلام احتراما لرغبة شقيقتها. لكن هذا لم يمنع الأحمدية من إسداء نصيحة لأحلام بزيارة طبيب نفسي.