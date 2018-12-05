سيرين عبد النور تظهر بإطلالات جذابة في "ديو المشاهير"

حلت الفنانة سيرين عبد النور ضيفة في أولى حلقات برنامج ديو المشاهير Celebrity Duets على شاشات التلفزيون، التي اختارت 3 اطلالات متنوعة ورائعة أطلت بها على المسرح، وأشعلت بها وسائل التواصل الاجتماعي.

اختارت سيرين عبد النور مساء أمس 3 اطلالات متنوعة ولافتة فيها لمسات من العصرية ومن الكلاسيكية في الوقت ذاته، حيث شاهدناها في البدلة الرسمية، وفي الفستان الميدي، وفي فستان السهرة الماكسي.

الإطلالة الأولى باللون الأبيض من زهير مراد:

أول اطلالة اختارتها سيرين عبد النور كانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الأبيض من مجموعة “زهير مراد” Zuhair Murad، مؤلفة من جاكيت بليزر مزين بالشراريب، وبنطلون بقصة مستقيمة. وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وحزام معدني على الخصر.

الاطلاله الثانية فستان ميدي من توم فورد:

أما للاطلالة الثانية فقد اختارت سيرين عبد النور فستان ميدي من المخمل الأسود من “توم فورد” Tom Ford بقصة مستوحاة من الستينيات، مع ياقة وأطراف أكمام باللون الأبيض، وقد نسقت مع الفستان حذاءً أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية ناعمة.

الإطلالة الثالثة فستان سهرة أسود:

اختتمت سيرين عبد النور السهرة في فستان سهرة باللون الأسود، حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad أيضًا مصنوعًا من قماش الشيفون المطرز بالخرز والترتر الأسود البراق، وبقصة ذيل السمكة الجذابة، وبأكمام طويلة، وقد اختارت معه أقراطًا ماسية بارزة.