تفيد أم تضر؟.. إليك حقيقة الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية دراسة مفادها أن "كيتو دايت"، أحد أنواع أنظمة الدايت التي تعتمد على خفض الكربوهيدرات وغنية بالبروتينات، يمكن أن تخفض من عمر الإنسان 4 سنوات على الأقل.

أُجريت الدراسة على 15 ألف شخص، وأثبتت أن الأشخاص الذين اعتمدوا على هذا النوع منالدايتتوفوا بمتوسط 4 سنوات مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا على أنظمة دايت معتدلة السعرات الحرارية.

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