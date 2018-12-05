محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية دراسة مفادها أن "كيتو دايت"، أحد أنواع أنظمة الدايت التي تعتمد على خفض الكربوهيدرات وغنية بالبروتينات، يمكن أن تخفض من عمر الإنسان 4 سنوات على الأقل.
أُجريت الدراسة على 15 ألف شخص، وأثبتت أن الأشخاص الذين اعتمدوا على هذا النوع منالدايتتوفوا بمتوسط 4 سنوات مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا على أنظمة دايت معتدلة السعرات الحرارية.
لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".
شكرا لقرائتكم خبر عن تفيد أم تضر؟.. إليك حقيقة الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .