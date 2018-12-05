بالصور| يسرا ومنى زكي بنفس الفستان.. من الأجمل؟ جمهور "السوشيال" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

طلَّت الفنانة يسرا خلال مشاركتها في مهرجان مراكش الدولي بدورته الـ17، بفستان أزرق مرصّعة بكرستالات لامعة، بكم واحد طويل منسدل، مع تصفيفة شعر منسدلة، واعتمد المصمم قصة "ستريت" المستقيمة.

إلا أن الفستان لم يكن جديدًا، فظهرت به الفنان منى زكي خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي الدولي، لكن بلون مختلف، تركواز فاتح، وكان من اختيار الاستايلست مي جمال.

طالع الصور في الألبوم المرفق بالأعلى.

واختلفت تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي بـ"إنستجرام"، حيث انحاز البعض لإطلالة يسرا، إذ أعجبهم فستان يسرا من حيث الاختلاف في شكل الكم واللون، فقال حساب يحمل اسم "عائشة قبالي": "يسرا أحلى علشان لون فستان منى زكي كان مش لايق عليها"، وذكر حساب آخر يحمل اسم "علي حمزة": "يسرا أحلى علشان تطولة فمبين تفاصيل الفستان".

ذهب البعض في اتجاه آخر إذ لم يعجبهم تصميم الفستان، وذكر حساب يحمل اسم "أنا موني": "الفستان قديم جدًا".