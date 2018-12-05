كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - طوارئ بميناء الإسكندرية بسبب تقلبات الجو وهطول الأمطار

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الإدارات المعنية لتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والمعدات من والي الميناء حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، كما وجه بجاهزية واستعداد وحدات الإنقاذ والقاطرات واللنشات للتعامل الفوري مع أي حادث أو خلل ، كما شدد اللواء عطيه علي مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء بأن يكون جاهز علي مدار الساعة وأن يكون علي إتصال دائم مع مراكز عمليات وزارة النقل ، وقطاع النقل البحري ، وشرطة الميناء ، والجهات المعنية ، وراديو الميناء ، وأن يتعامل فوراً مع أي بلاغ وذلك بالتعاون مع ادارتي الخدمات البحرية وحركة السفن ، والإدارات المعنية الأخري بالميناء .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة الميناء أن إدارة حركة السفن بالميناء قررت غلق البوغاز لليوم الثاني على التوالي نظرا لارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار ، وزيادة سرعة الرياح لتصل إلي 26 عقدة ، وأضاف الغندور أن عدد سفن المخطاف الخارجي وصل إلي 40 سفينة نتيجة غلق البوغاز ، مؤكدا علي استمرار عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي حيث تم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة ، كما تستمر عمليات الشحن والتفريغ علي 31 سفينة متراكية علي الأرصفة .

وذكر الغندور أنه يجري متابعة وقياس الرصدة الجو مائية علي مدار الساعة ، وعند هدوء الرياح والأمواج وتحسن الرؤية سوف يتم فتح البوغاز واستئناف حركة ودخول وخروج السفن طبقاً لأولويات التراكي .