كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - راندا فارس تكشف عن أكثر محافظات الزيادة السكانية فى مصر

أكدت الدكتورة راندا فارس منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن، ومنسق حملة 2 كفاية، انه كان هناك اهمال فى الملف السكانى بشكل غير مقصود فى الفترة ما بين عامى 2011 الى 2014 ، وذلك بحكم غياب الاستقرار الامنى، ولهذا فقد فؤجئنا فى التعداد السكانى لعام 2017 ان هناك زيادة بلغت 2 مليون و560 الف مولود فى تلك الفترة ، وهذا يعتبر تعداد دوالة كاملة.

واضافت "راند" من خلال برنامج "8 الصبح" مع الاعلامى رامى رضوان.

ان هذا يوضح ان معدل النمو السكانى فى مصر فى زيادة كبيرة، وقد ترتب على هذة الزيادة ثلاث ابعاد وهما.

البعد الاول ان النمو السكانى السريع لا يتماشى على الاطلاق مع معدلات النمو الاقتصادى، حيث ان المعدل وصل الى 2.56 % وهذا يعتبر اضعاف النمو السكانى فى الدول المتقدمة.

البعد الثانى هو تدنى الخصائص السكانية اى اصبح لدينا 12.6 % معدلات نسبة البطالة، وهذة مشكلة كبيرة جدا نعانى منها.

والبعد الثالث اننا اصبح لدينا 25% نسبة الامية فى مصر، فى حين ان الدولة المتقدمة الان تحتفل برفع نسبة الامية عن الكمبيوتر ، وللاسف "احنا مش عارفين نفك الخط".

واخيرا هناك البعد الثالث وهو سوء التوزيع الجغرافي حيث ان 95% من السكان يسكن على 7% فقط من مساحة مصر.

وأشارت"راند" ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن هذة القضية يضعها جنبا الى جنب مع الارهاب كتهديد للامن القومى.

كما اكدت ان حملة"2 كفاية" عملت بحث فى 10 محافظات، كان الزيادة الاكثر فى محافظات سوهاج والفيوم، حيث ان كل عشر اسر لديهم 46 طفل، وكلما زاد الفقر والامية زادت معدلات المواليد خاصة فى محافظات وقرى الصعيد.