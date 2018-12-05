كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - شطة يكشف كواليس التحاقه بالنادي الأهلي

عبد المنعم شطة

قال لاعب النادي الأهلي المِصري السابق، عبد المنعم شطة، إنَّ المايسترو صالح سليم، مَنحني الفرصة الكاملة خلال مِشواري الرياضي.

وكشف «شطة»، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية،: «جئت إلى القاهرة كي ألعب للنادي الأهلي.. وأدرس الهندسة».

وأضاف «شطة»، أنَّ الكابتن محمود الجوهري قال للمسئولين إنَّ اللاعب «شطة»، يمتلك مهارات فريدة، موضحًا: «انضممتُ إلى الناشئين تحت قيادة الكابتن، محمود الجوهري».

وتابع «شطة»، أنهُ: «قيدتُ في النادي الأهلي عقبَ مُباراة مصر والسودان عام 1974».

«عبد المنعم شطة»، هو أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، وتحديدًا النادي الأهلي خلال فترة السبعينيات؛ حيث اعتبرهُ النقاد إمبراطور مركز الوسط المدافع، إذ هو نجم النادي الأهلى السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.