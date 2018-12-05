كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - تعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسجل عيار 18 نحو 528.85 جنيهًا، وعيار 21 سجل 617 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 705.15 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4 آلاف و936 جنيهًا، بينما سجل السعر العالمي 1238 جنيهًا.

وجاء الاستقرار في أسعار الذهب، اليوم، بعد الموجة التصاعدية التي شهدها مع بداية الأسبوع الجاري.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب، اليوم، لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.