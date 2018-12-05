كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - تعاون بين "سيدات الأعمال العرب" وبوابة مصر للعالم "الرقمية" لتنمية الصادرات

كتب - محمود عبد العال

بغرض دعم التجارة الالكترونية وتشجيع الصادرات بين الدول العربية وتعزيز التكامل والتعاون فيما بينها والمساهمة في تفعيل منظومة الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وقعت اليوم شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE بروتوكول تعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب.

وقد أعربت "ميناس إبراهيم" عن سعادتها بالتعاون مع مجلس سيدات الاعمال العرب موضحة أن هذا التعاون سوف يعمل على دعم وتنمية صادرات المنتجات المصرية على المستوى العالمي حيث ستوفر الشركة فى إطار هذا البروتوكول متاجر الكترونية E-Shops (مواقع تسويق وتجارة الكترونية للشركات والأفراد B2B/B2C) ).

وذلك وفقا لقواعد البيانات التي سيتم توفيرها من قبل مجلس سيدات الأعمال العرب والتي تتسم منتجاتهم بالجودة العالية كما توفر الشركة باقة متكاملة من الخدمات اللوجيستية للتسويق والتجارة الالكترونية وكذا اتاحة برامج تدريبية في مجال التسويق والتجارة الإليكترونية والتي تمكن أصحاب المنتجات من اختراق الأسواق الدولية والمنافسة مع الشركات العالمية ‘ هذا بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات السياحية لكافة الدول العربية من خلال منصة الحجز الإلكتروني Booking Engine لحجز الفنادق والرحلات .

وأضافت أن الشركة ستوفر تصوير احترافي لكافة منتجات أعضاء المجلس وكذا التصوير بتقنية الـ VR ومسح ثلاثي الأبعاد لكافة المنتجات التي يرغب الأعضاء في تصويرها بهذه التقنية وهو الأمر الذي يؤدى إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الفرص التسويقية والتصديرية لها، كما ستوفر الشركة خدمة إدارة الحملات التسويقية الخاصة بأعضاء مجلس سيدات الأعمال العرب المسجلين على المنصة الإلكترونية لشركة بوابة مصر للعالم " الرقمية " EG GATE.

من جانبها ثمنت الشيخة "حِصة سعد الصباح" هذا التعاون الذى يأتي في إطار العمل على تحقيق الاهداف التي يسعى مجلس سيدات الاعمال العرب إلى تحقيقها و على رأسها تعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية دعما لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية وكذا العمل على بناء وتنمية الثقة في المنتج العربي وتعظيم دور القطاع الخاص وبالتحديد دور المرأة العربية في كل من النشاط التجاري والاستثماري ، كما يسعى البروتوكول إلى الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة وذلك فى اطار التكامل العربى و التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والاستثمار.

وأكدت على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون كبير بين الجانبين حيث سيعمل مجلس سيدات الأعمال العرب على توفير بيانات الشركات والمشروعات التي تتميز منتجاتهم بالجودة العالية والتي سيتم تسويقها على منصة التسويق والتجـــارة الإلكترونية EG GATE وكذا التعاون معاً في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية ولقاءات توفيق الأعمال وخدمات المصدرين للخارج.

وقع الاتفاقية كل من الشيخة الدكتورة حِصة سعد الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE؛ وشهدت هذا التوقيع الدكتورة هناء الهلالي مستشارة المجلس للمشروعات الصغيرة؛ ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق مشروع مثمر لدعم وتنمية صادرات السادة أصحاب المنتجات من أعضاء مجلس سيدات الأعمال العرب وذلك من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية التي سيتم تسجليها على المنصة التكنولوجية EG GATE.

