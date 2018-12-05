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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - رنجه وملوحه علي حساب منه فضالي في كواليس "قيد عائلي"..صور
نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام" صورة من كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي"، أثناء تناولها وجبة "رنجة" مع فريق العمل.
وعلقت "فضالي" على الصورة قائلة: "صباح الفل عليكم كان يوم رنجة وكدة على الماشي في تصوير قيد عائلي، مقولكوش بقى على اللوكيشين والروائح".
وأضافت: "سلمى صورتني وانا بعملها، مقولكوش على طعمها، مدير التصوير بقى عاوز كل أوردر أعمله رنجة، المهم يعني إنه أحلى حاجة كانت في اليوم ده اللمة وسط الكرو من الصغير للكبير، ربنا يديم علينا كلنا حب الناس".
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