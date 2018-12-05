كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:09 مساءً - شاكر: نسعى لإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد العزيزى المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقى للكهرباء وخالد العسكري مسئول الطاقة لدى البنك في مصر، والوفد الفنى المرافق لهما؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.

يأتي ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع جهات التمويل المختلفة وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر.

ورحّب شاكر بوفد بنك التنمية الأفريقي، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لسعي مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الاستثمار على أرضها، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول في الطاقة من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، والتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة الذكیة ومن بينها التحول إلى العدادات الحديثة سواء كانت مسبوقة الدفع أو ذكية.

وأوضح أن من أولويات القطاع في الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم التي تغطى كافة أنحاء الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب في مختلف مجالات المتعلقة بالكهرباء لبناء وإعداد كوادر قادرة على تشغيل المنظومة الكهربائية، مبديا رغبة القطاع في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البنك، وأنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشادت بعثة بنك التنمية الأفريقي بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى.

وأعربت بعثة البنك عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة تدعيم شبكتى النقل والتوزيع، ودعم خطط تطوير مراكز التحكم، والعدادات، والتدريب وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع لكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد وزير الكهرباء استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.