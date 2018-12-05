أسباب الشعور بالإرهاق المستمر.. بينها نقص السوائل وقلة التعرض للشمس

يشعر البعض بالإرهاق والتعب المستمر لأبسط الأشياء مثل صعود أو هبوط السلم، أو عند ممارسة أي أنشطة رياضية، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع "بولد سكاي".

- قلة التعرض لضوء النهار، حيث تعمل أشعة الشمس على تحفيز هرمونات النشاط مثل "السيروتونين".

- قلة ممارسة الرياضة، حيث تسهم الأنشطة الحركية في تنشيط الدورة الدموية وعملية الأيض ونشاط الهرمونات، لذلك لابد من المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيًا.

- ويندرج نقص السوائل ضمن أسباب الشعور المستمر بالتعب، نظرا لأن الجسم يتكون بنسبة كبيرة من الماء، لذلك ينبغي الحرص على شرب السوائل وخاصة الماء بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميًا.

- يعد النظام الغذائي الخاطئ أحد أسباب التعب المستمر، وهو يتمثل في عدم تناول وجبة الإفطار وتناول وجبة غذاء دسمة وثقيلة وتناول الوجبات السريعة والكثير من الحلويات، حيث يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعا، ثم انخفاضها سريعا أيضا، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب.

- عدم انتظام إيقاع الحياة، لذا ينبغي النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة ومحددة.

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