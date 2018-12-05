كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - "امراه "يتصدرالأعلي مشاهده بتركيا







تصدر مسلسل "امرأة" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس، الثلاثاء، بحسب موقع gecce التركي. وحل في المركز الثاني ضمن القائمة مسلسل "قطاع الطرق"، أما برنامج "ماستر شيف" فاحتل المركز الثالث. وجاء في المركز الرابع على مستوى الأعمال الدرامية مسلسل "كوت العمارة"، أما المركز الخامس فكان من نصيب مسلسل "جرائم صغيرة"، إلا أنه احتل المركز 17 على مستوى الأعمال التليفزيونية.

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