كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - محافظ شمال سيناء يوجه بضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة

وجه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن جهتها استكملت لجنة من مجلس مدينة بئر العبد أعمالها اليوم الثاني على التوالي بمشاركة الجهات المعنية، وذلك بإزالة التعديات على 125 فدانا من أراضي الدولة.

ذكر محمد عيد مساعد رئيس المجلس بمركز بئر العبد، أن لجنة مشتركة برئاسة العميد أسامة الغندور السكرتير العام، وعضوية سليمان فرج نائب رئيس المدينة، وعاطف عبيد مدير عام مديرية الزراعة، وصلاح حامد مدير التعمير بشمال سيناء وشرق البحيرات، وعبد الحميد سالم مدير الإدارة الزراعية ببئر العبد، وقوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، نفذوا حملة الإزالات لليوم الثاني.

وقال محمد عيد، إنه جرى مرور الحملة على مأخذ 22 التابع لمدينة بئر العبد، وتم تسليم أحد المستثمرين أرضه المتعاقد عليها مع هيئة التنمية الزراعية، وكذلك تم تسليم مندوب الهيئة القطعة الثانية بعد تنفيذ إزالة بعض التعديات عليها، وسيتم استكمال تنفيذ باقي الإزالات تباعا.

وأوضح أنه سيتم تسليم القطعة رقم 113 بمساحة 20 فدانا لصاحبها الراسي عليه المزاد وتسليم باقي المساحات والقطع لمندوب هيئة التنمية الزراعية وستكون خالية من أي تعديات.