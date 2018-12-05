كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - شوشة : فحص 11 ألفًا مواطن في رابع أيام "100 مليون صحة"

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح له، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المنتشرة بمراكز شمال سيناء، انتهت من فحص 11958 مواطنا ضد فيروس سي والأمراض السارية السمنة والسكر والضغط، في إطار مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" في رابع أيام الحملة على مستوى مراكز المحافظة الستة.

وأضاف: "جرى فحص 5732 مواطنا بالعريش و3555 في بئر العبد و1091 الشيخ زويد و462 في رفح، و426 في نخل و292 في الحسنة، حيث تبين من نتيجة الفحص وجود 11391 عينة سلبية بنسبة 95.3% و567 عين إيجابية".