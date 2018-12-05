كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - "نورالدين" يناقش بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه ساحل سليم

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ اجتماعا تنسيقيا تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي لمحطتي مياه الشرب بمركزي ساحل سليم والبداري بطاقة استيعابية 68 ألف م3/يوم وبتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، حيث جرى الاتفاق وتحرير محضر تنسيقي بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتحديد المهام وتذليل العقبات وتلافي الملحوظات لتسليم محطة مياه البداري تسليما نهائيا ومحطة مياه ساحل سليم تسليما ابتدائيا خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن الحسيني رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطف مهدي المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وسمية خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه سيتم إنهاء وتلافي بعض الملاحظات بمحطة مياه ساحل سليم خلال الأسابيع المقبلة عقب التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لافتا إلى التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة كافة العوائق التي قد تواجه تنفيذها والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشددا على الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظة في المواعيد المحددة طبقا للخطة الموضوعة.

وأشار اللواء جمال نورالدين، إلى استمرار العمل في عدد من المشروعات الهامة في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والخدمية والمرافق والبنية الأساسية والتي تعمل على تقديم وتطوير خدمات يستفيد منها المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمحافظات الصعيد والتوجيه بإنشاء مشروعات وتقديم خدمات أفضل لأهالي محافظات الوجه القبلي.

وقال المهندس عاطف مهدي، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمحطتي مياه الشرب بساحل سليم والبداري خلال الأسابيع المقبلة عقب تلافي وإنهاء الملحوظات البسيطة التي ظهرت للجنة المشكلة لفحص المحطتين، مشيرا إلى تسليم محطة مياه البداري تسليما نهائيا ومحطة مياه ساحل سليم تسليما ابتدائيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها.