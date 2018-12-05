كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - رفع درجة الاستعداد بشمال سيناء تحسبا لحدوث سيول وعواصف

رفعت محافظة شمال سيناء، أعلى درجات الاستعدادات على مستوى كافة الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن والمديريات والقرى والأحياء، تحسبا لعدم الاستقرار المناخي وتحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وعواصف رملية ورعدية خلال الساعات المقبلة.

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد على مستوى كافة أجهزة ومرافق المحافظة، مع متابعة المناطق تباعا خطوة بخطوة وفتح خط اتصال مباشر بين مكتب الطوارئ بالمحافظة وجميع المناطق طوال الـ24 ساعة المقبلة حتى مساء الجمعة المقبل بحسب تحذيرات المرصد المناخي.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجّه كافة المديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، والاستعداد ومتابعة سير المياه بمناطق وسط سيناء وسهول ووديان الجبال بتلك المناطق.

وطالب المحافظ، بضرورة متابعة مجلسي المدن بنخل والحسنة بمناطق وسط سيناء، لمعرفة تدفق المياه من جبال ومناطق جنوب سيناء خلال التقلبات الجوية إلى هطول الأمطار الغزيرة، وحال تحولها إلى سيول خاصة مع تزايد وتدفق المياه القادمة من أعالي سلسلة جبال جنوب سيناء ومرتفعات رأس النقب الحدودية مرورا بوادي البروك والبرث ووادي العمر وصولا إلى مجرى سد الوادي بمدينة العريش ومنطقة المزرعة والمحاجر، وتحسبا لحدوث سيل جارف في تلك المناطق.

ومن جهته أعلن مكتب الطوارئ والاستعداد برئاسة العميد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

وأكد جهاز طوارئ المحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام، ومتابعة مباشرة مع محافظ شمال سيناء.

وكان وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة العريش، أكد أن مجرى الوادي خالي تماما من أي بنايات أو معوقات قد تعيق حركة المياه وسير الأمطار والسيول المتدفقة من اتجاه البحر في حال تدفقها من جنوب العريش ووسط سيناء باتجاه البحر شمالا بمجرى الوادي القديم.