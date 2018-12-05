كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:51 مساءً - ضبط 11 ألف عبوة جيلي فاسدة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، حملة موسعة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا.

استهدفت الحملة، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح. أ" 44 سنة صاحب مركز توزيع مواد غذائية بدون ترخيص بمركز دمنهور، لإدارة مركز لتوزيع المواد الغذائية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة وعرضه للبيع جيلي فواكه مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضُبط بحوزته 11 ألف عبوة جيلي فواكه.

حرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.