"القومي للمرأة" يعزز قدرات "مناهضة العنف ضد النساء" في الجامعات المصرية

عقد المجلس القومي للمرأة، أمس، لقاء حول تعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية من الجانب القانوني والعملي، بحضور ممثلي الوحدات في 18 جامعة وممثلين عن عدد من الجامعات الأخرى وممثل عن وزارة التعليم العالي.

جاء اللقاء ضمن أنشطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تم إطلاقها في عام 2015 كأحد أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية وعضو المجلس، استعرض خلالها الجهود التشريعية بشأن حماية المرأة من العنف، كما ألقى الضوء على أهمية مثل هذه اللقاءات لما لها من أثر فعال في تبادل الخبرات بين وحدات العنف في الجامعات المختلفة نظراً لاختلاف الظروف وطبيعة كل محافظة، الذي يؤدي بدوره إلى تغيير الأفكار التقليدية عن العنف ضد المرأة ليشمل كافة صور العنف ومواجهة الموروثات الثقافية والممارسات الخاطئة حيال المرأة وأن جهود مناهضة العنف ضد المرأة موجهة لصالح المجتمع وليس لصالح المرأة فقط.

واستعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس خلال الجلسة الثانية محاور استراتيچية مناهضة العنف ضد المرأة، ومنهجية إعدادها وآليات عملها والتعريف بمضمون كل محور وآليات تنفيذه، وأشارت إلى دراسة التكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف ضد المرأة، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتحدث الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا حول المواد الدستورية والقانونية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف كما استعرض سيادته نبذة حول المواثيق والآليات الدولية والإقليمية ودورها في ترسيخ مبدأ حماية المرأة.

وعرض الحضور ممثلي وحدات العنف في جامعات مصر الأنشطة التي تقوم بها الوحدات ودارت خلال الجلسة بعض المناقشات في إطار تبادل الخبرات بين الوحدات.

واختتم اللقاء المستشار سناء خليل بعرض بعض التوصيات التي تم اقتراحها لدعم جهود الوحدات عن طريق المجلس من خلال تنفيذ لقاءات دورية وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستكمال بروتكولات التعاون مع الجامعات المصرية وعقد لقاء خاص لإعادة صياغة اختصاصات وأهداف عمل الوحدة وإجراءات تأسيسها، ووضع خطة عمل تنفيذية سنوية لكل وحدة لمتابعة أنشطتها والمشاركة فيها، وكذلك تحديث الدليل التدريبي لوحدات العنف بالجامعات ومد هذه الجهود للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

جدير بالذكر أن عدد وحدات العنف بالجامعات قد أصبح 18 وحدة على مستوى 18 جامعة من إجمالي 26 جامعة في مصر.

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