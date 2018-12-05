"نجلاء" بعد 18 شهر زواج تطلب الخلع: "طردني من البيت ومابيصرفش عليا"

بعد أقل من عام و9 أشهر من الزواج، طلبت "أميرة.أ" الخلع من زوجها الحاصل على بكالوريوس تجارة، بسبب طردها من بيت الزوجية وعدم الانفاق عليها.

وقالت الزوجة (26 سنة-ربة منزل-مقيمة بطنطا)، في دعواها التي تقدمت بها إلى محكمة أسرة طنطا، برئاسة المستشار محمد رفعت، إنها تزوجت من زوجها بشكل تقليدي في مارس 2016، وعقب الزواج كانت بينهم مودة وحب ولكن سرعان ما تحولت إلى إساءة وسب وقذف وضرب.

تطورت بينهما الخلافات، وبدأ في طردها من مسكن الزوجية وتوقف عن الانفاق عليها وبدد المنقولات الزوجية، حسب قولها، مضيفة: "طلبت منه أكر من مرة الطلاق بشكل ودي غير أنه امتنع دون إبداء أسباب".

واضافت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة أسرة أول طنطا، وتقدمت بطلب قيد برقم 3371 لعام 2017 من أجل تسوية المنازعة بينهما بشكل ودي ولكن دون جدوى، ما دفعها لتقديم دعوى تطلب فيها الخلع من زوجها بسبب الأضرار التي لحقتها منه النفسية والمعنوية والمادية 2664 أسرة أول طنطا.

من جانبها، نظرت محكمة أسرة أول طنطا، برئاسة المستشار حمدي عبدالتواب، وعضوية المستشارين حسين أحمد ولبنى عبدالحميد، وأمانة سر شريف إسماعيل، الدعوى المقامة من ربة المنزل، وقررت بعد تداول القضية في أكثر من جلسة قبول الدعوى.

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