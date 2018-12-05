بالصور| درة تتألق بالأسود بدبي.. وأحد المعجبين: "لو كان للجمال سفيرا لكانت درة"

تتميز الفنانة التونسية درة بإطلالاتها التي تُسحر القلوب من خلال التدقيق في اختيار الفساتين التي تظهر بها في المناسبات والمهرجانات المختلفة، فيعتبرها البعض رمزًا وأيقونة للجمال والأنوثة، وتعتبر من الفنانات المتألقات والناشطات على "السوشيال ميديا" وخاصة موقع "إنستجرام".

نشرت درة صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متألقة بفستان أسود طويل مكشوف، من تصميم maisonyeya، أثناء تواجدها بدبي.

ولقيت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها فور نشرها للصورة، التي تفاعل معها معجبيها ومحبيها مشيدين بأنوثتها ورقتها.

وعلقت إحدى المعجبات، قائلة: "كفاية فساتين الرحمة، كل واحد أفظع من اللي قبله ما شاء الله".

وأضافت أخرى: "لبستي فساتين أكتر من أعمالك يا درة.. قمر كالعادة".

وعلق آخر متغزلاً بها قائلاً: "لو كان للجمال سفيرًا ورسولًا لكانت ومازالت درة زروق هذا السفير والرسول".

يذكر أن درة لفتت الأنظار وكانت محط اهتمام الجميع، حينما ظهرت بإطلالة ملكية وجذابة للغاية، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

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