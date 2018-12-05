بالفيديو| أحلام عن إجرائها جراحة تكميم المعدة: "أنا جسمي Perfect"

ظهرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بخسارة وزن واضحة خلال الفترة الماضية، نالت إعجاب متابعيها الذين أشادوا برشاقتها، فيما أشاع البعض إجرائها جراحة تكميم للمعدة.

وأوضحت المطربة الإماراتية خلال لقاء مع برنامج MBC Trending، أنها خسرت 15 كيلوجراما من وزنها، وأنها تمارس الرياضة بشكل يومي، وتشرب الماء بمعدل ثابت، وتتوقف عن تناول الكربوهيدرات بعد الثامنة مساءً.

ونفت أحلام خضوعها لعملية تكميم المعدة، إذ رفض الطبيب إجرائها لها، مشيرة إلى أن وزنها 80 كيلوجرام وطولها 176 سنتيمترا، أي أن جسدها مثالي، قائلة: "أنا طويلة وكده وزني Perfect".

وأكدت أحلام أنها إذا خضعت لعملية تكميم كانت ستكشف الأمر لجمهورها، لافتة إلى أن من يخضع لتلك العملية لا يستطيع الوقوف على المسرح طوال 6 أشهر، وهو ما لم يحدث معها، فهي لم تتوقف عن تقديم الحفلات طوال الفترة الماضية.

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