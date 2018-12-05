بالصور| مايا شيحة برفقة بناتها.. وأحد المعجبين يتغزل بها: "حلوين زيك"

شاركت الفنانة المعتزلة مايا شيحة معجبيها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورة برفقة بناتها جودي وجليلة، وعلقت مايا على الصورة باللغة الإنجليزية قائلةً: "أفضل الأوقات معهم".

وانهالت التعليقات وتسجيلات الإعجاب على الصورة عقب نشرها، وقالت إحدى المعجبات: "عائلة ملكات الجمال".

وأضاف آخر: "ما شاء الله على فكرة حلوين زيك".

ويذكر أن مايا شاركت في بطولة فيلم "أسرار البنات" عام 2001، مع شريف رمزي ودلال عبدالعزيز، ولكنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وخلعته مرة أخرى.

ورغم دراستيها للإخراج المسرحي في جامعة بيروت، إلا أن مايا قررت عدم العودة للتمثيل واحترفت مجال تصميم الأزياء.

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