بـ6 صور رومانسية.. هنا شيحة توجه رسالة لزوجها: "احترامي بيزيد ليك يا حب عمري"

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة رومانسية لزوجها الممثل أحمد فلوكس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال هنا لزوجها: "كل يوم بيزيد احترامي وتقديري ليك يا حب عمري.. أنت النور اللي ربنا بعتهولي"، مرفقة 6 صور رومانسية تجمعها منذ زواجهما.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع منشور "هنا"، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المتمنية لهم حياة زوجية سعيدة.

يذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس عقد قرانهما منذ أسابيع قليلة، ولم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن بعد أن أعلنا ارتباطهما نهاية أكتوبر الماضي، حيث كان الأمر بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما بعد نفيهما أكثر من مرة ارتباطهما.

كان فلوكس نفى أخبار الارتباط بهنا شيحة خلال الفترة الماضية، وأعلن مقاضاة من ينشر تلك الأخبار إلا أن «هنا» أعلنت عقد قرانهما عبر حسابها على «إنستجرام»، فيما هنأتها شقيقتها «حلا».

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