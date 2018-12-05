امرأة تطلب تعويض 100 مليون دولار بسبب تصويرها عارية دون علمها

طالبت امرأة أحد الفنادق الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية بتعويض مادي خيالي، بسبب تصويرها دون علمها أثناء استحمامها في حمام الغرفة.
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها المرأة، التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، أشارت إلى أنه تم تصويرها خلسة وهي عارية، في يوليو 2015، بواسطة كاميرا خفية، موجودة في حمام غرفتها بالفندق، وأضافت أنها فوجئت بنشر الفيديو على عشرات المواقع الإباحية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وتابعت المرأة بأنها اكتشفت التسجيل السري لها في سبتمبر، بعد مشاهدتها له على مواقع إباحية على الإنترنت، وكان منشورا باسمها كاملا.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم الفندق إنهم صدموا من ادعاء المرأة، وسيتعاونون مع السلطات، كما أكدوا أنهم سيقدمون أي دعم للملاك المستقلين خلال أية تحقيقات.
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