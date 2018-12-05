دراسة: الشاي الأخضر مفيد للعظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور

أفاد علماء جامعة بكين الصينية، أن الشاي الأخضر مفيد جدًا للعظام، حيث يساعد في تقوية متانتها، وقد بينت نتائج دراستهم أن تناول الشاي الأخضر يخفض خطر كسور العظام بنسبة 12%.

وقال الخبراء، إن "تناول الشاي الأخضر بصورة دورية منتظمة يحسن كثافة العظام، ما يجعلها أكثر متانة ويقلل من خطر الإصابة بالكسور"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ويؤكد هذا الرأي نتائج تحليل معلومات عن أكثر من 450 ألف شخص، حيث تأكد الباحثون من أن الذين يشربون الشاي الأخضر على مدى 30 سنة، نادرًا جدًا ما يصابون بكسور العظام في سن الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم الذين نادرا ما كانوا يتناولون الشاي الأخضر.

واكتشف الباحثون، أنه "لدي الذين باشروا بتناول الشاي الأخضر مع بداية الدراسة، والذين يتناولونه على مدى ثلاثين سنة، انخفضت حالات كسور عظام الحوض بنسبة 20 و30% على التوالي".

ويعلل الخبراء هذا باحتواء الشاي الأخضر على نسبة عالية من المركبات العضوية، كالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الدقيقة بما فيها الفلور والكالسيوم والمغنيسيوم.

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