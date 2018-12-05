هاني ومهند يكشفان عن مجموعة أزيائهما لشتاء 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمّما الأزياء السوريين، هاني ومهند، عن أزيائهما لشتاء 2019، وبيّنا الألوان، التي قاما باختيارها، بالإضافة إلى سبب ارتكازهما على اللّون الأبيض، كأبرز الألوان المطلوبة لهذا الشتاء، على عكس ما كان شائعًا.

كما تحدّث المصمّمان لـ"فوشيا"، عن أنواع الاقمشة، وأبرز الموديلات، التي قاما بتصميمها، والأسلوب الذي قاما باعتماده في تلك التصاميم، ومدى ارتباطه بالموضة العالمية.

وتطرّق مصمّما الأزياء، إلى أبرز الصعوبات ،التي تواجههما أثناء العمل مع المشاهير، وتصميم أزياء النجمات، وقدما نصائحهما لكلّ سيدة، خاصّة المشاهير منهنّ، بهدف الظهور في إطلالات متميّزة، وجذّابة.