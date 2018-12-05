تاج الرّاحلة ديانا يُزيّن رأس كيت ميدلتون في مأدبة عشاء دبلوماسيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّتْ دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" إلى زوجها "الأمير وليام"، في حضور مأدبة العشاء الدبلوماسية، التي أقامتها الملكة إليزابيث في قصر باكينغهام، ليلة أمس الثلاثاء. كما حضر الحدث، دوقا كورنوول، الأمير تشارلز، وزوجته كاميليا، وتُعتبر هذه المأدبة حدثًا ملكيًا سنويًا، يحضره ألف زائر دُبلوماسيّ، بما في ذلك سُفراء، ومُفوّضون ساميّون.

وفي هذه المُناسبة رفيعة المُستوى، لم تُكرّر ميدلتون، ارتداء قطعة ملابس قديمة، بل اختارت فُستانًا ملكيّاً جديدًا، جاء بلون الأوف وايت، تميّز بقصّة أكتافه القلنسوة، احضتن جذعها حتى منطقة الخصر، توازى انسداله مع اتّساعه تدريجيًا، ليصل طوله إلى الأرض، فبدتْ مثالًا حيًا للأميرة الحقيقية.

ومن قِطع الإكسسوارات، التي خطفت الأنظار في إطلالة دوقة كامبريدج، تاج حماتها الرّاحلة "الأميرة ديانا"، والذي يُطلق عليه اسم Cambridge Lover's Knot Tiara أي "عُقدة مُحبّي كامبريدج"، وهو من أكثر التيجان المُفضّلة لدى ميدلتون.

وبما أنّ المُناسبة الملكية تندرج تحت نوعية حفلات الـ White Tie أي "ربطة العُنق البيضاء"، التزمتْ نساء العائلة المالكة البريطانية بارتداء فساتين، جاء لونها بدرجات اللّون الأبيض، فارتدتْ الملكة إليزابيث فُستانًا أبيض اللّون، تزيّن بطبقات من القماش المُذهّب، ووضعتْ على رأسها تاجًا من المجموعة الملكية، والأمر نفسه انطبق على لون إطلالة كاميليا، والتي زيّنتْ رأسها بتاج يعود مُلكيّته إلى الملكة إليزابيث الأولى.