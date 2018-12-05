هذا ما كشفته نورهان بعد تعرّضها لسطو مسلّح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضتْ الفنانة نورهان، منذ أيام لعملية سطو مسلّح، كادت يودي بحياتها، وصديقتها، إلّا أنّها استطاعتْ أنْ تلوذ بالفرار بعد أنْ جرى تهديدهما بقوّة السّلاح بهدف السّرقة وإرهابهما.
من جهةٍ ثانية، كانت نورهان قد أطلقتْ منذ أيام أغنيتها الجديدة "شيك شاك شوك"، وهي من كلمات رامي أمين، وألحان حسن أبو السعود، وتوزيع طوني سابا.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا"، مع الفنانة نورهان، إذْ تحدّثتْ عن السطو المسلّح، الذي تعرّضتْ له، فضلًا عن تطرّقها للحديث عن أغنيتها الجديدة "شيك شاك شوك"، وغيرها من الأمور المتعلّقة بمسيرتها الفنية.
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