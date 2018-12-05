5 أخطاء يجب تجنبها أثناء السفر برفقة شريك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر السفر برفقة شريك الحياة في رحلة تهدف للاستجمام والابتعاد عن روتين الحياة اليومية القاتل، فرصة ذهبية لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة الزوجية، وتعزيز المشاعر التي قد تخبو مع مرور الزمن.

إلا أن الكثير من الأزواج قد يرتكبون بعض الأخطاء التي قد تأتي بمفعول عكسي أثناء السفر، وتفسد صفو الرحلة. لذا فقد أورد موقع "ماتادور نيت ورك" الإلكتروني 5 أخطاء يرتكبها الزوجان أثناء السفر سوية على النحو التالي:

１- عدم التخطيط المشترك للرحلة

يعتبر التخطيط المشترك للرحلة من قبل الزوجين صمام أمان يضمن نجاح الرحلة ويحول دون نشوء المشاكل بين الزوجين أثناء السفر، إضافة إلى أنه ينم عن الروح التشاركية التي يتحلى بها الزوجان.

２- التضارب في الرغبات

قد يرغب أحد الزوجين في زيارة أماكن لا يرغب الطرف الآخر بزيارتها، وهنا يحدث التضارب الذي قد يفضي إلى وقوع المشاكل بينهما. لذا لا بد من أن يتفق الزوجان مسبقاً على الأماكن التي يرغبان زيارتها.

３- عدم حساب تكاليف الرحلة بدقة

من الضروري أن يشترك الزوجان في حساب تكاليف الرحلة ويضعا خطة إنفاق دقيقة لتجنب نشوء المشاكل المالية أثناء سفرهما، والتي قد تؤدي إلى إفساد متعة الرحلة.

４- الافتقار للتواصل

لا بد من أن يكون هنالك نوع من التواصل الإيجابي بين الرجل وزوجته أثناء سفرهما، وذلك لتحقيق المتعة المرجوة من الرحلة، وتجديد مشاعرهما وتعزيز العلاقة بينهما.

５- مناقشة المشاكل أثناء السفر

لا بد من تجنب مناقشة أية مشاكل مع شريك الحياة أثناء السفر، لأن هذه المناقشات قد تعكر صفو الرحلة وقد تؤدي إلى تدمير الرحلة برمتها.