كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - ريال مدريد يفكر في استعادة حارسه

أندريه لونين

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، ومدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، في استعادة خدمات حارس الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا، أن تألق الحارس الأوكراني، أندريه لونين، الذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح ليجانيس، قادمًا من ريال مدريد، يُجبر الفريق الملكي على التفكير في استعادة خدماته في الميركاتو المقبل.

وارتدى لونين، ثوب البطل مع ليجانيس، بعدما قاده لبلوغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتصديه لركلة جزاء أمام رايو فاليكانو، في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز ليجانيس بهدف نظيف، بعد التعادل ذهابًا (2-2).

ورغم أن ريال مدريد سمح بإعارة لونين، حتى يكتسب الخبرة المطلوبة، إلا أن عقد إعارته لا يتضمن أي بند يحدد عدد المباريات التي يشارك فيها الحارس الأوكراني.