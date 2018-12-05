كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر







استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، التي جاءت كالتالي: القاهرة: العظمى 20، الصغرى 15 الإسكندرية: العظمى 19، الصغرى 12 مطروح: العظمى 18، الصغرى 12 بورسعيد: العظمى 20، الصغرى 15 الإسماعيلية: العظمى 20، الصغرى 13 العريش: العظمى 22، الصغرى 11 الأقصر: العظمى 27، الصغرى 14 الوادي الجديد: العظمى 24، الصغرى 10 أسوان: العظمى 27، الصغرى 14 أسيوط : الكبرى 25، الصغرى 13

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .