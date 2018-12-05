كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - الرقابه تصنف فيلم "ليل خارجي"ل+16

قامت الرقابة على المصنفات الفنية بمنح فيلم "ليل خارجى" تصنيف +16 وذلك بعد أن استقرت الجهة المنتجة على عرضه فى 16 من شهر ديسمبر الجارى بدور العرض السينمائية.

وكان بطل الفيلم شريف دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

تدور أحداث الفيلم حول 3 أشخاص وهم المخرج السينمائي "مو"، والساقطة "توتو"، وسائق التاكسي "مصطفى"، الذين تجمعهم الأقدار ليقضوا يومًا كاملًا معًا يتجولون في شوارع القاهرة ربما في محاولة للعثور على أنفسهم وسط زحام المدينة وصخبها.

"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، عمرو عابد، محمد إبراهيم يسري، أحمد مجدي، صبري عبدالمنعم، ومجدي أحمد علي، ومن تأليف شريف ألفي، وإخراج أحمد عبدالله.