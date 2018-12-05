كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - إيكاردي: لن أقبل التعادل مع يوفنتوس

إيكاردي

شدد الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، على أن فريقه سيواجه يوفنتوس، من أجل تحقيق الفوز وليس التعادل على الأقل.

وقال إيكاردي، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو": "ضد يوفنتوس، لن أقبل التعادل. كل رياضي يجب أن يفكر في تحقيق الفوز. نحن سنذهب إلى هناك بدون خوف من اللعب ضدهم".

وتوج إيكاردي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، في حفل جوائز أوسكار الكالتشيو، بجانب تواجده في تشكيلة العام.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة.