كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - شاهد.. اسلام جمال ينضم لأسره مسلسل "كلبش3"







نشر الفنان إسلام جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور له أثناء توقيع عقد مسلسل "كلبش 3". وكان الفنان أمير كرارة قد نشر نفس الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "إسلام جمال، مبروك يا حبيبي كلبش 3". يُذكر أن المخرج بيتر ميمي يضع اللمسات النهائية على سيناريو مسلسل "كلبش 3" للبدء في تصويره لشهر رمضان القادم.

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