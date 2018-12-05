كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - صحف إيطاليا تنشغل بصراع يوفنتوس وإنتر ميلان

صحف إيطاليا

استحوذت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، المنتظر خوضها يوم الجمعة المقبل، على عناوين الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وخرجت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت بعنوان "الليلة سيتم توزيع جوائز لاجازيتا لعام 2018، أليجري وإيكاردي يوقدان النار على الصدام في مسرح الجوائز".

وأضافت "أليجري يحذر قبل مواجهة إنتر ميلان: مباراة مليئة بالسحر مع صعوبة بالغة".

ونقلت الصحيفة، تصريحات إيكاردي، حيث قال "لن نذهب للتعادل، سيكون من دواعي سرورنا، مواجهة كريستيانو رونالدو".

وخرجت صحيفة كوريري ديلو سبورت بعنوان "إيكاردي ضد رونالدو، معركة بين اثنين من عملاقة الهجوم".

وأضافت الصحيفة "مانشستر سيتي، تحقيقات اليويفا، دوري أبطال أوروبا 2019 في خطر".

أما صحيفة توتو سبورت، قالت "يوفنتوس وإنتر ميلان.. مباراة كبيرة مساء الجمعة".

وتابعت "معركة مرتقبة بين باراتيسي وماروتا في سوق الانتقالات، من تونالي إلى باريلا، ومن كييزا إلى مارسيال".

وأضافت "قلعة ميلان.. ساري يدفع كاهيل نحو إيفان جاتوزو، لا يلعب كثيرًا في تشيلسي وسيغادر في الميركاتو الشتوي المقبل".

ونوهت "كأس إيطاليا.. سامبدوريا ينقلب على سبال، وإنزاجي يعود للوقوف على قدميه مع بولونيا، وسيواجه يوفنتوس في ثمن النهائي".