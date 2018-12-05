كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - فيتسل: لديَّ ما يكفي لإقناع هازارد بالانضمام إلى دورتموند

هازارد

كشف أكسيل فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند، سر عدم انتقاله لبايرن ميونخ العام الماضي، قبل الانضمام لأسود الفيستيفال.

وتحدَّث فيتسل، خلال مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، قائلاً: "نحن نفعل كل شيء. بإمكاننا إنهاء هيمنة البايرن، رغم أنَّ ذلك لا يساعدنا الآن؛ لأنَّ الموسم لا يزال طويلًا".

كان الدولي البلجيكي، على مقرُبة من الانضمام لشالكه عام 2011، وعن ذلك قال: "نعم، سمعت ذلك، لكن ما يمكنني قوله أنَّه لم يحدث بيننا أي مفاوضات".

وعند سؤاله عن حقيقة قُربه من الانضمام لبايرن ميونخ العام الماضي، أجاب: "في ذلك الوقت، كنت ألعب في الصين لمدة عام ونصف، وكارلو أنشيلوتي (مدرب بايرن السابق) استفسر من فابيو كانافارو، مدربي السابق في تيانجين، حول إمكانية التعاقد معي".

وأردف: "حينها أخبره كانافارو، بأنه لن يسمح لي بالرحيل، وهذا ما أغلق الموضوع في بدايته".

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى صفوف دورتموند الصيف الماضي، وهو ما أوضح سببه، قائلًا: "شعرت بأن هذا النادي، هو الاختيار الصحيح".

واستطرد: "علمت منذ البداية بامتلاكي الجودة اللازمة لفرض نفسي هنا، كما أن الانتقال لدورتموند، كان بمثابة تحدٍ بالنسبة لي، وهو ما أردت خوضه".

وتطرق فيتسل للحديث عن تصريحات مدربه السويسري لوسيان فافر، بشأن رغبته في التعاقد مع إدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، قائلًا: "إنه غالي الثمن بالنسبة لنا".

واختتم: "على الجانب الآخر، ربما يكون لديه خطط أخرى، لكن إذا قرار الرحيل للبوندسليجا، فسيكون لديَّ ما يكفي لإقناعه بالقدوم إلى دورتموند، نظرًا لما نمتلكه هنا من الجودة، والحماس والجماهير، بالإضافة لملعب سيجنال إيدونا بارك".