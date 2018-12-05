كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - تراجع أسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يسجل 22 جنيها

تراجعت أسعار الأسماك، اليوم الأربعاء، داخل أسواق العبور والجملة، خاصة أصناف المرجان والمكرونة الخليجي والكابوريا.

وسجّل سعر كيلو البلطي 22 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 بـ18.50 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بـ9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ34 جنيهًا، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و34 جنيهًا، بتراجع قدره جنيه.

وبلغ سعر سمك الثعابين 145 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ32 جنيهًا، والمكرونة السويسي بـ60 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيهًا، والكابوريا بـ125 جنيهًا، بتراجع قدره 5 جنيهات، والمرجان بـ40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و325 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا.