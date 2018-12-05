كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - أحمد الجراح يطرح أغنيته الجديده "يارتني حضنتهم"

طرح المطرب أحمد الجراح أغنية جديدة بعنوان "ياريتنى حضنتهم" من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، وألحان أمجد العطافي، وتوزيع أحمد عادل.

وقال أحمد الجراح إن الأغنية درامية بحتة وهذا هو التحدى الذى تمنيته فى تجربتي الأولى بعيدا عن الشكل التقليدي لظهور أي مطرب شاب قد يلجأ للخيار الأسهل وهى الأغنية العاطفية التقليدية.

وتابع: "ياريتني حضنتهم" يأتي تميزها أنه نادرا ما نجد أغنية موجهة للأب والأم بكل هذه المشاعر التي تحملها كلمات الأغنية ورغبتنا فى تقديم تجربة مميزة.

ويصدر للمطرب قريبا أغنية جديدة بعنوان "كوكب أنوثة" من كلمات جمال بخيت، وألحان محمد ضياء.