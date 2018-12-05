كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:12 صباحاً - اتفرج.. 6 مميزات لن تجدها الا في الفتاة الخجولة







تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوضح مميزات لن تجدها الا في الفتاة الخجولة. 1_ لديها ثقة عالية بنفسها عكس ماهو رائج، هي فقط تنتظر الوقت المناسب لاظهار مهارتها وقدراتها. 2_ تجيد الاصغاء للاخرين 3_ كتومة جدا تستطيع ان تأمنها علي اسرارك 4_ مستقلة تستطيع ان تدبر امورها بمفردها 5_ تتميز بالسخاء والايثار ودائما تفكر في اسعاد غيرها 6_ لا تسعي للفت الانتباه اضغط لمشاهدة الفيديو

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