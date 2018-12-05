فاطمة الصفي: عانيتُ من ضعف شديد بالدّم.. وهذا ما أصابني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، بأنّها أصيبت بنقص شديد في الدّم، ما أصابها الجفاف والأنيميا، خلال وعكتها الصحية، التي تعرّضتْ لها مؤخرًا.

وقالت الصفي، في مقطع فيديو لها، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "حالتي الصحية احسن.. أعتقد نسبة الدم ارتفعت نسبياً لأنه خف السواد من تحت عيوني".

وأضافتْ: "ما كنت مستوعبة أني دمي نازل بالرغم أنه وجهي كان تعبان وايد لأني بشوف وجهي كل يوم.. أما الأشياء الصحية التانية لسه بس الحمد لله أفضل من قبل".

واستطردتْ: "أود أن أشكر اللي اخترع النظارة الشمسية لأني أنا عندي مشكلة إن عيوني لونها يفتح في الشمس ومابشوف فيهم".