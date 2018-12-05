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صيحة المعطف الجلديّ الطويل تعود.. وهؤلاء النجمات يحيينها!

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محمد أفشكو 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الليلة الماضية، وفي نيويورك، حضرتْ نخبة من النجمات، عرض أزياء فيرساتشي لمجموعة ما قبل خريف 2019، كان أبرزهنّ: آنا وينتور، وبليك لايفلي، وديان كروجر، وكيم كارداشيان، ومجموعة كبيرة من مدوِّنات الموضة، إلى جانب عرض المجموعة الجديدة بالاستعانة بأبرز العارضات الشابات، أمثال جيجي حديد، وكايا جيربر، وقد ارتدتْ وينتور، وحديد، وجيربر على سبيل المصادفة، صيحة المعطف الجلديّ.

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وشهدتْ مدرّجات الموضة لشتاء وخريف 2018، عودة هذه الصيحة من المعاطف، والتي كانت جزءًا من خزانة الشخصيّة الشّهيرة، كاري برادشو، من فيلم Sex And The City، وأيضًا شخصيات فيلم ماتريكس الشهير، ومُختلف الشّخصيات الأيقونية الأنيقة من التسعينيات.

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وعلى الرغم من أنّ السّترات الجلدية القصيرة كانت وما تزال عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابس كلّ أنيقة، إلّا أنّ المعطف الجلديّ، قطعة عصرية أكثر تميزًا، ستضفي المزيد من الأناقة على إطلالاتكِ خلال الموسم الحاليّ.

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