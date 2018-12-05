أحلام: أجسام الخليجيات قابلة للسُّمنة.. وهذه حقيقة إجرائي عمليّة تكميم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، عن حقيقة ما تردّد مؤخرًا، حول خضوعها لعملية تكميم للمعدة، بعد خسارتها الكبيرة للوزن، لافتة، إلى أنّها تخضع لنظام غذائيّ للتخسيس، ولم تجرِ أيّ عمليات للنّحافة.

وأكّدتْ النجمة الإماراتية، في مقابلة تلفزيونية، أنّها اذا أجرتْ عملية تكميم للمعدة، ستعلن ذلك صراحة، ولن تخفي الأمر، مثلما يقوم البعض بذلك، مشيرة، إلى أنّها خسرتْ حتى الآن حوالي 15 كيلو، ومستمرة في نظامها، حتي تخسر 5 كيلوات جديدة.

وأوضحتْ أحلام، أنّها تمارس الرياضة، وتركض، وتسير يوميًا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى تناولها الفيتامينات، كما أنّها تمتنع عن تناول أيّ كربوهيدرات، أو حلويات بعد الثامنة مساء.

وذكرتْ، أنّها فكّرتْ في الخضوع لعملية تكميم بالمعدة، ولكن الطبيب رفض وقام بطردها، لأنّ وزنها يعتبر مثاليًا مع طولها، الذي يبلغ 176 سم ووزنها 80 كيلوغرام، إلا أنّها تبدو في التلفزيون أكثر سُمنة من الحقيقة.

كما بيّنت أحلام، أنّ عملية التكميم، كانت ستمنعها من الغناء، والوقوف علي المسرح لمدة 6 أشهر كاملة، وقد يصل الأمر إلى سنة، ناهيك عن ترهّل جسدها في حال إجرائها، حيث تلتزم في الوقت الحاليّ بشرب 4 لترات مياه يوميًا.

وطالبتْ أحلام الفتيات، بعدم الخجل من الاعتراف بإجراء عملية تكميم، أو أي عملية تنحيف، لأنّ أجساد الخليجيات أكثر عرضة للسّمنة، لأنهنّ يتناولن الخبز منذ صغرهنّ بكثرة، مبدية استغرابها من بعض النّساء اللاتي تعرفهنّ جيدًا، وينكرنَ اجراء عمليات تكميم، ويقلنَ، إنّ سبب خسارة الوزن، هو تعرضهنّ لوعكة صحية فقط.