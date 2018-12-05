"بالمان" تصمّم شعارًا جديدًا.. وتكشفُ عن مجموعتها لما قبل 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ علامة تصميم الأزياء، بالمان، عن إطلاق شعارها الجديد، الذي صمّمه مدير العلامة الإبداعيّ، أوليفييه روستينغ، والمكوّن من مزيج بين حرفين B و P ، في إشارة إلى بيير بالمين - مؤسّس العلامة التجارية المعروف، وإلى باريس أيضًا.

وقال روستينغ، الذي كان على رأس الإدارة الإبداعيّة للعلامة، لمدة 8 سنوات، إنّ الشّعار يمثّل العلامة التجارية بشكل أفضل اليوم، و يحترم ماضيها في الوقت نفسه.

وأضاف في بيان: "لستُ على وشك هدم التقاليد، أو كسر القواعد، لمجرّد كسرها، ولكن الأوقات تتغيّر. أصبحت بالمين الآن، علامة تجارية سريعة النموّ، تعتمد على منصّات التواصل الإجتماعيّ، للتواصل مع جمهور عالمي".

ويعكس الشّعار الجديد أيضًا، والذي يأتي باللّون الأسود الأنيق، تصاميم "بيير بالمين" في منتصف القرن الماضي. وأوضح روستينغ، أنّه من المهمّ بالنسبة إليه، أن يشير الشّعار إلى تاريخ بالمين، لأنّه "لكي نمضي قدمًا ، يجب أنْ نعرف أولاً المكان الذي نأتي منه".

وتابع: "لهذا السّبب، وفي كلّ خطوة من خطوات عملية إعادة التصميم هذه ، شدّدت، على الحاجة إلى الاعتراف بجذورنا، والإشارة إلى التصميم المألوف، الذي ابتكره بيير بالمين لعلامته، منذ أكثر من سبعين عامًا".

وبين روستينغ: "أنا مسرور جدًا بما قمنا بإنشائه، شعار معاصر، ونظيف، وجريء، لهذا المنزل التاريخيّ، الذي تمكّن من الحفاظ على تراثه الأصلي، مع توضيحنا للجميع أنّه يمثل علامة تجارية فرنسية فاخرة للعصر الحديث".

ونشرتْ العلامة مجموعتها لما قبل خريف 2019، والتي نرفقها لكِ في الصّور أعلاه.