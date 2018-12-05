كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - المخابرات البريطانية - الجيل الخامس من هواتف هواوي خطر على الأمن القومى

حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية "أليكس يونجر"، في خطاب ألقاه الإثنين الماضي، من تهديد أمني متزايد من شركة الهاتف الصينية "هواوي".

وفي خطاب نادر في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، نقله عنه موقع "بيزنس إنسايدر" العالمي، قال يونجر إنه سيتعين على المملكة المتحدة اتخاذ "بعض القرارات" بشأن شركة هواوي بعد أن منعتها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا من إطلاق شبكات الجيل الخامس.

وقال "نحتاج أن نقرر إلى أي مدى سنكون مرتاحين للملكية الصينية لهذه التقنيات وهذه المنصات في بيئة يكون فيها بعض حلفائنا قد اتخذوا موقفًا محددًا للغاية".

وتعادي الولايات المتحدة شركة هواوي، التي كان مؤسسها ضابطًا في جيش التحرير الشعبي الصيني، وكانت الشركة محجوبة فعليًا عن السوق الأمريكية. ومع ذلك ، فإن ذلك لم يمنع شركة Huawei من أن تصبح ثاني أكثر شركات تصنيع الهواتف شعبية في العالم، بعد Samsung.

وقال يونجر، إن وصول الجيل الخامس سيجعل مراقبة تكنولوجيا هواوي أكثر صعوبة، والتي قامت المملكة المتحدة بتركيبها بالفعل في شبكة اتصالاتها.

وأضاف: أن وصول الحكومة الصينية لبيانات البريطانيين يعني أنهم قادرون على استخدام والتلاعب بتلك البيانات بنطاق لا يمكن حتى تخيله".