كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - محمد هنيدي: قدمت في الشرطة ورفضوني عشان قصير-فيديو







كتبت : شيرين عصملي قال الفنان محمد هنيدي إنه تقدم للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، ولكنه تم رفضه بسبب قصر القامة. وأضاف خلال لقائه فى برنامج " قهوة أشرف "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أنه لا يميل إلى امتلاك مشاريع خاصة مردفا " بخاف عشان مش شغلتي بس بتتابع الناس بتعمل إيه".

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