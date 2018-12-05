كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - الليلة.. ليستر سيتي يواجه فولهام "المتذيل" بالدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
يواجه فريق فولهام، مساء اليوم الأربعاء، فريق ليستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "كرافين كوتاج".
ويدخل فريق فولهام لقاء اليوم في الـ20 "الأخير" لجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحل فريق ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.
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