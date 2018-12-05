كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

تشيلسي وولفرهامبتون

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يحل فريق تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق وولفرهامبتون، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "مولينيو".

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

ويدخل فريق تشيلسي لقاء اليوم في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، يما يحل فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.